Реконструкцию развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе планируют закончить в начале 2023 года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Реконструкция развязки Алтуфьевского шоссе и МКАД закончится в начале 2023 года. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Мы приступили к реконструкции развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе, частью этих работ является демонтаж существующих строений, пролетного строения моста-перехода через МКАД от Алтуфьевского шоссе. Мы планируем до 1 марта демонтировать балки одной части мостового перехода из центра в область, а где-то в марте приступим к демонтажу второй части. Без таких операций реконструкция на таком ограниченном участке и строительство новой развязки невозможны", - сказал заммэра, уточнив, что завершить реконструкцию развязки планируется в начале 2023 года.

Бочкарев попросил автовладельцев отнестись с пониманием к временным ограничениям движения на этом участке. По его словам, открытие обновленной развязки положительно скажется на движении на МКАД. "Выполняем работы промежутками, чтобы минимизировать влияние на движение транспорта, а также быстро провести демонтаж строений и строительство эстакады и других элементов этой развязки", - добавил Бочкарев.

Как уточнили в пресс-службе столичного стройкомплекса, перекрытие участка МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе для демонтажа пролетного строения путепровода необходимо для безопасности движения автомобилистов. Демонтаж пройдет в два этапа: и на первом, и на втором строителям предстоит демонтировать пролетное строение путепровода через МКАД из центра в сторону области, за три ночи необходимо разобрать по девять балок в область из центра и обратно.

"Реконструкция транспортной развязки подразумевает модернизацию устаревшего клевера путем построения семи обновленных съездов, реконструируют путепровод по основному ходу Алтуфьевского шоссе, построят боковые проезды", - заключили в стройкомплексе. Там также подтвердили, что завершение реконструкции развязки намечено на начало 2023 года

Ранее в ЦОДД сообщили, что движение транспорта ограничат в районе 85-го км МКАД по внешней стороне из-за проведения дорожных работ в ночное время с 27 февраля по 1 марта. Участок от съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону области до съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону центра на внешнюю сторону МКАД будет полностью перекрыт 27-28 февраля и 1 марта в 02:00 мск, 03:00 мск, 04:00 мск на периоды по 20 минут. Кроме того, будет ограничено движение по одной полосе на участке от съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону области на внешнюю сторону МКАД до съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону центра 27-28 февраля и 1 марта с 01:30 мск до 05:00 мск.