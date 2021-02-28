{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве 28 февраля

Ночью температура может опуститься до минус 7 градусов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, сильная гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 7 градусов.

Ветер западный, северо-западный, 8 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах минус четырех - плюс одного градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 15 градусов.

Теги
Россия
В Москве задержали мужчину, который подозревается в убийстве в ходе конфликта
Инцидент произошел на улице Утренней
Читать полностью