Групповые экскурсии возобновятся в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ с 1 марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ с 1 марта возобновит экскурсии для групп, сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства столицы.

"Для посетителей подготовили особые программы и световые представления. Они будут интересны гостям всех возрастов. Экскурсии проводятся бесплатно, записаться можно с 1 марта", - говорится в сообщении.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что лекции в павильоне проходят в интерактивной форме, для каждой разработаны световые и звуковые эффекты. "Например, памятники, о которых идет речь, подсвечивают на макете, а на экране демонстрируют тематические ролики и исторические документы. Кроме того, для показа шоу "Времена года" и "Москва Булгакова" используют новое техническое оборудование. Благодаря ему создается эффект полета видеокартинки над макетом", - приводятся его слова в сообщении.

Он добавил, что прошлом году павильон "Макет Москвы" посетили около 175 тыс. человек, в нем провели более 400 экскурсий. "На сегодняшний день единовременно в павильоне могут находиться не более 80 человек. Всем посетителям при входе измеряют температуру. Соблюдается перчаточно-масочный режим и социальная дистанция от 1,5 до 2 м", - отметил Левкин.

Павильон "Макет Москвы" возвели на ВДНХ в 2017 году. Макет столицы занимает площадь 429 квадратных метров. Забронировать экскурсию можно на сайте павильона или подать заявку у администратора на информационной стойке в павильоне.