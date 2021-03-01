Центр помощи пациентам с патологическими переломами создан на базе больницы № 62 в Москве

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московский научно-практический центр опухолей костей, мягких тканей и кожи создан на базе онкологической больницы № 62. В центре пациентам с патологическими переломами оказывают помощь онкологи, травматологи и нейрохирурги, сообщается в понедельник на информационном портале мэра Москвы.

"Такой уникальный центр неслучайно создан на базе больницы № 62. Здесь накоплен богатейший опыт лечения самых сложных случаев онкологических заболеваний, освоены и активно применяются наиболее современные методики и технологии диагностики и лечения. Создание первого такого центра в системе городского здравоохранения позволит обеспечить качественно новый уровень оказания высокотехнологичной помощи. Патологический перелом - это экстренная ситуация, требующая своевременной и специализированной онкологической помощи", - приводятся слова замруководителя столичного департамента здравоохранения Саиды Гаджиевой.

В отличие от первичных опухолей, метастатическое (вторичное) поражение костей обнаруживается у 30-70 % онкологических пациентов. Особенно часто метастазируют злокачественные заболевания молочной и предстательной желез, легких и почек. Метастазы в кости являются причиной патологических переломов и значительно снижают качество жизни больного за счет выраженного болевого синдрома и сдавливания спинного мозга, вплоть до паралича.

В сообщении отмечается, что у взрослых людей саркомы встречаются примерно в одном проценте случаев от числа всех злокачественных заболеваний. Их необходимо лечить только в специализированных стационарах, где у врачей есть накопленный опыт и соответствующие условия. Там работают специалисты патоморфологи, хирурги, химиотерапевты, радиологи.

На базе нового центра будут работать стационар и отделение реконструктивно-пластической хирургии, а также дневной стационар и амбулаторный прием онкологических пациентов.