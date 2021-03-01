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Пандемия COVID-19

Эксперт считает, что коечный фонд в Москве позволяет вернуть стационары к плановой работе

Главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко также отметила, что в городе наблюдается "совершенно устойчивый тренд" к снижению заболеваемости

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Развернутый в Москве объем коечного фонда для пациентов с коронавирусом позволяет вернуть неинфекционные стационары к обычному режиму работы. Такое мнение выразила в понедельник главный врач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко в эфире телеканала "Россия-24".

"Тот объем коечного фонда, который развернут был в связи с работой с инфекционными больными, позволяет на сегодня вывести те стационары, которые традиционно занимаются иными направлениями и специализированной помощью, в обычный режим", - сказала она.

Лысенко также отметила, что в Москве наблюдается "совершенно устойчивый тренд" к снижению заболеваемости, однако еще рано говорить об окончании пандемии.

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