Объем промышленного производства в Москве вырос на 7,9% в январе 2021 года

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Объем промышленного производства вырос в Москве за январь 2021 года на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, по сравнению с январем прошлого года объем увеличился на 2,7%. Наиболее заметно - в три раза - выросли объемы выпуска готовых металлических изделий, используемых при производстве строительных металлических конструкций и каркасов. Рост объясняется реализацией масштабной программы реновации и ряда крупных инфраструктурных проектов в городе", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Также существенная положительная динамика в январе наблюдалась в производстве электронных и оптических изделий - в 2,8 раза. В 3,4 раза увеличился выпуск микроскопов, дифракционных аппаратов и других инструментов, необходимых для проведения лабораторных анализов. В два раза увеличилось производство медицинского оборудования и приборов, используемых для облучения, реабилитации и диагностирования. Помимо этого, в 2,7 раза выросло производство химических веществ, в том числе антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов.

"По итогам января в 2,1 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: рост обеспечен преимущественно за счет лекарственных препаратов, выпуск которых увеличился на 71,7%. Также в 2,1 раза увеличился объем производства бумаги и бумажных изделий, в том числе на 9,5% - выпуск ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Кроме того, производство электрического оборудования в январе увеличилось на 41,5%. Такой рост был спровоцирован из-за перехода на удаленный режим работы и учебы из-за пандемии, а также связанное с этим увеличение интернет-трафика и нагрузки на сети.