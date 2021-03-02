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Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится в марте

Поезда будут ходить по измененному графику 3-5 и 10-12 марта в связи с ремонтом на участке Рыбное - Дивово

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Казанского направления МЖД в столичном регионе Рязанской области изменится 3-5 и 10-12 марта. Это связано с плановым ремонтом контактной сети на участке Рыбное - Дивово Московской железной дороги, сообщила во вторник пресс-служба МЖД.

"С 3-5 и 10-12 марта изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Это связано с плановым ремонтом контактной сети на участке Рыбное - Дивово Московской железной дороги. Обращаем внимание пассажиров, что у некоторых электропоездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. На время работ из расписания выведут два поезда на участке Рязань-1 - Дивово", - говорится в сообщении.

Компания просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

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