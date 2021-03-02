Десять медицинских объектов будут построены за счет городского бюджета в Москве в 2021 г.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Десять объектов здравоохранения, построенных за счет городского бюджета, планируется ввести в эксплуатацию в Москве в этом году. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"По нашему департаменту: в этом году мы планируем ввести [в эксплуатацию] 10 объектов здравоохранения: две поликлиники по новым московским стандартам, две подстанции скорой помощи, четыре объекта [в рамках] второй очереди больницы в Коммунарке - инфекционная больница, родильный дом, детская больница, амбулаторно-поликлиническое отделение. Также у нас еще один корпус больницы Ерамишанцева и терапевтический корпус клиники "Хадасса" в Сколкове. Таким образом, в этом году в планах 10 объектов ввести в эксплуатацию. Кроме того, у нас в стройке находятся в активной фазе пять скоропомощных объектов для оказания первой медпомощи, которые мы запроектировали высокотехнологичным оборудованием", - сказал Загрутдинов.

Как уточнили в пресс-службе департамента, в настоящее время в стадии строительства в Москве находятся 12 поликлиник. Проектирование и строительство современных медицинских учреждений осуществляется в соответствии с требованиями к зонированию и распределению потоков и соответствуют требованиям "Московского стандарта +".

"Основным принципом работы скоропомощных стационарных комплексов является форма "врач к пациенту", что в значительной степени сокращает время начала оказания медицинской помощи. Пациенты будут доставляться в приемное отделение не только на машинах скорой медицинской помощи. В целях экстренной транспортировки пациентов с тяжелыми заболеваниями и травмами три скоропомощных комплекса (ССК им. М. Е. Жадкевича, им. С. П. Боткина, им. Н. В. Склифосовского) будут оснащены вертолетными площадками на кровле. Открытие скоропомощных комплексов позволит повысить оперативность и качество лечения при различных ситуациях (травмы, ожоги, отравления и другие состояния), требующих экстренной помощи", - заключили в пресс-службе.