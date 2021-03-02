Собянин утвердил проект планировки территории у станции Внуково Киевского направления МЖД

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории, прилегающей к станции Внуково Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), в том числе строительства пешеходных переходов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Утвержден проект планировки территории, прилегающей к станции Внуково Киевского направления МЖД, в перспективе - МЦД-4 (четвертый Московский центральный диаметр), площадью 54,16 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Станция Внуково расположена в поселке Внуковское между станциями Лесной Городок и Мичуринец Киевского направления. Сейчас идет ее реконструкция, в ходе которой на месте старой пригородной платформы будет построен городской вокзал с пешеходным переходом - конкорсом через железнодорожные пути с выходами на платформы и к кассовым залам.

"Благоустройство прилегающей к станции территории станет логичным завершением этого проекта. В частности, проектом предусматривается строительство навесов - "сухие ноги" - от станции до остановок наземного транспорта. На привокзальной площади будут реконструированы и установлены четыре современные остановки наземного городского пассажирского транспорта", - добавили в пресс-службе.

Также для автотранспорта рядом со станцией организуют разворотное кольцо. Появятся дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, площадки для парковки и проката велосипедов, стоянка такси, перехватывающие парковки на 805 машиномест и многоуровневый гараж площадью 22,15 тыс. кв. м.

Кроме того, запланирована реконструкция участка Внуковского шоссе - автомобильной дороги, связывающей Минское и Боровское шоссе. "Реконструкция станции Внуково и благоустройство прилегающей территории является частью проекта запуска линии МЦД-4 "Киевского-Горьковский" наземного метро", - уточнили в пресс-службе.