Проект благоустройства территории около станции "Новохохловская" МЦД-2 утвердили в Москве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории вдоль путей МЦД-2. Работы пройдут от Волгоградского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе ТПУ "Новохловская", сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Утвержден проект планировки территории вдоль путей МЦД-2 - на участке от Волгоградского проспекта до ТТК. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Площадь проектируемой территории составляет 53,4 га. Основные работы планируется провести в районе ТПУ "Новохловская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках реализации проекта планируется провести частичную реконструкцию Автомобильного проезда, а также строительство нового проезда для осуществления подвоза пассажиров к станции "Новохохловская" МЦД-2. На них будут обустроены пешеходные тротуары, три остановки общественного транспорта, а также разворотная площадка.

Кроме этого, вдоль Новохохловской улицы появятся велодорожки общей протяженностью порядка 2 км и дополнительные светофоры, а у одноименной станций МЦК и МЦД-2 - парковки и прокат велосипедов.

"На перспективу запланировано строительство четырех внеуличных пешеходных переходов, связывающих существующую и проектируемую жилую и общественную застройку по обе стороны от путей МЦД-2", - добавляется в материале.