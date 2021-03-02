Более 6,5 млн пассажиров воспользовались скидками на проезд по двум линиям метро Москвы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Свыше 6,5 млн пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий воспользовались сниженными тарифами на проезд в Московском метрополитене с начала проекта "Время ранних", который стартовал 2 ноября. Об этом во вторник сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Больше 6,5 млн пассажиров получили скидку на проезд благодаря проекту "Время ранних". Теперь пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий ездят до двух раз дешевле в рабочие дни с открытия станций до 07:15 и с 08:45 до 09:15", - говорится в публикации.

С начала проекта "Время ранних" количество пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в утренний час пик снизилось в среднем на 3%.

"Это все равно что мы бы запустили на линию три дополнительных свободных поезда. Напомню, что наша цель - это разгрузка вагонов в утренний час пик на 7%. Мы ждем финальных результатов по итогам 8 месяцев, чтобы решить - продлевать или завершать этот проект", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Об эксперименте

Скидка в размере до 50% (22 рублей) на проезд вне часа пик, которую в качестве эксперимента ввели на двух линиях Московского метрополитена, предоставляется только в рабочие дни. Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, эксперимент по предоставлению пассажирам скидки на проезд до 50% в столичной подземке - первый в России. По его словам, цель данного проекта - снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро. В Московском метрополитене уточнили, что благодаря эксперименту график движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии приблизится к идеальному.

Таганско-Краснопресненская линия выбрана для проведения пилотного проекта, так как она является наиболее востребованной, что особенно заметно в утренние часы. Некрасовская линия участвует в проекте в связи с тем, что на южном участке она дублирует Таганско-Краснопресненскую линию.