Реставрация Императорского воспитательного дома началась в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Реставрация Императорского воспитательного дома на Москворецкой набережной, в ансамбль которого входят шесть объектов культурного наследия федерального значения, началась в Москве. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Начинается реставрация Московского императорского воспитательного дома - крупнейшего здания дореволюционного периода. В его ансамбль входят шесть объектов культурного наследия федерального значения, а также восемь зданий, подлежащих реконструкции, но не являющихся объектами культурного наследия. Строения расположены по адресу: Китайгородский проезд, дом 9", - говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, этот дом является самым значительным сооружением раннего классицизма в городе, прежде всего благодаря его масштабу и архитектурным деталям.

"Комплекс зданий воспитательного дома на Москворецкой набережной заложили в 1764 году при Екатерине II. Уникален он не только своей историей, но и своим расположением. Дом стоит на берегу Москвы-реки, в единой красной линии вместе с Кремлем. Дальше - высотка на Котельнической набережной и мосты. Необычным его делает еще и размер: это крупнейшее здание Москвы дореволюционного периода. Длина фасада, идущего вдоль набережной, составляет 379 метров", - приводятся в сообщении слова Емельянова.

Сейчас на объекте проводятся противоаварийные работы, здание утеплено, начались работы по усилению фундаментов. Реставраторы в мастерских продолжают работу по сохранению 3,4 тыс. металлических элементов ограды воспитательного дома. На следующем этапе будет отреставрирована центральная часть - въездные ворота. После реставрации комплекс зданий планируется приспособить под современные нужды.

Отмечается, что Московский императорский воспитательный дом заложен в 1764 году как благотворительное учебно-воспитательное заведение для детей, оставшихся без родителей. Инициатором его создания выступил Иван Бецкой - деятель русского просвещения, личный секретарь императрицы Екатерины II. Комплекс зданий спроектировал Карл Бланк.