Каток на ВДНХ посетили более 280 тыс. человек за три месяца

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Свыше 280 тыс. человек посетили каток на ВДНХ за три месяца. В этом году зимний сезон был посвящен 200-летию с открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"В условиях непростой эпидемиологической обстановки в прошедшем зимнем сезоне каток ВДНХ работал в новом формате. Для минимизации контактов билеты продавались онлайн, зайти на ледовую площадку можно было только в определенное время и определенный павильон. Эти меры позволили гостям чувствовать себя комфортно и безопасно на самом большом катке Москвы. За три месяца здесь побывали свыше 283 тыс. человек", - рассказал собеседник агентства.

На протяжении всего зимнего сезона для посетителей ВДНХ работали также фотовыставка "Открываем Антарктику вместе", тюбинговые горки, трассы для катания на лыжах, снегоходах и квадроциклах. Самой популярной активностью традиционно стал каток на Главной аллее.

"Каток ВДНХ открылся 27 ноября 2020 года. Искусственная ледовая площадка в 20,5 тыс. кв. м разместилась между павильонами № 1 "Центральный" и № 58 "Земледелие", огибая исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации каток был организован с соблюдением всех мер безопасности, установленных Роспотребнадзором. На входе установили дезинфицирующие рамки, посетителям измеряли температуру, в помещении проводилась регулярная уборка с использованием антисептических средств, в том числе специальная обработка коньков после каждого гостя", - рассказал собеседник агентства.

Для посетителей работали четыре входных павильона с прокатом инвентаря, включая детский, а также бизнес-павильон повышенной комфортности и экспресс-павильон. Всего услугами по аренде коньков воспользовались почти 92 тыс. человек, по заточке - 5,7 тыс. человек, индивидуальные занятия с инструкторами "Первые шаги на льду" взяли 439 человек.

Весь сезон на катке ВДНХ действовала льготная программа для членов многодетных семей, детей-сирот, инвалидов I и II групп, ветеранов боевых действий, пенсионеров и других категорий граждан. За три месяца бесплатно покатались на коньках более 16 тыс. посетителей.