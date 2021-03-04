Оплата ЖКУ онлайн через mos.ru стала доступна владельцам недвижимости в Подмосковье

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Владельцы недвижимости в Подмосковье теперь смогут оплатить коммунальные счета через mos.ru. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"На mos.ru появилась возможность оплачивать коммунальные услуги, оказанные региональными операторами. Пользователи, у которых есть недвижимость в Московской области и близлежащих регионах, могут сделать это через сервис "Мои платежи", - говорится в сообщении.

Войдя в сервис "Мои платежи", необходимо выбрать вкладку "Счета к оплате" и спуститься к разделу "Дополнительные платежи".

"С помощью сервиса "Мои платежи" владельцы частных домов на территории Подмосковья могут оплатить услуги по сбору, вывозу и утилизации отходов и крупногабаритного мусора, которые предоставляет "Мосэнергосбыт". Для этого нужно перейти в сервис "Оплата услуг", выбрать раздел "Популярное", а затем услугу "Оплата электроэнергии и услуг по обращению с ТКО". В открывшемся окне требуется указать лицевой счет, период оплаты и сумму платежа. Для жителей частных домов в Московской области платеж за услугу вывоза мусора включен в квитанции на оплату электричества "Мосэнергосбыт", - говорится в сообщении.

В сервисе можно сохранить реквизиты банковской карты, чтобы не вводить их каждый раз заново.