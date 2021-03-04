В Москве школьникам расскажут о современных технологиях и методах поисковой работы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московский центр "Патриот.Спорт" запустит с 16 марта цикл онлайн-лекций для школьников. На них дети узнают о современных технологиях и методах поисковой работы, об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Приглашаем московских школьников принять участие в образовательном проекте "Народная летопись народного ополчения. Возвращенные имена". Проект реализуется московским центром "Патриот.Спорт" совместно с военно-мемориальным центром "Возвращенные имена". Он приурочен к 80-летию формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летию Битвы за Москву", - рассказала собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что с 16 марта ребята смогут прослушать цикл онлайн-лекций про современные технологии и методы поисковой работы и научатся находить информацию о потомках погибших солдат.

"Также до конца марта школьники сформируют дорожные карты проектов, учитывая территориальный признак. В открытых базах данных участники будут искать родственников, проживавших по адресу героя в 1941 году, и сопоставлять этот адрес с современной картой столицы", - рассказал собеседник агентства.

По словам директора Московского центра "Патриот.Спорт" Марата Кучушева, проект учит ребят не быть равнодушными, помогает им через освоение современной методики информационных исследований стать причастными к важному и нужному делу по поиску сведений о пропавших без вести солдатах Великой Отечественной войны.

"Школьники не просто знакомятся с историей из учебника, а лично соприкасаются с прошлым своего города, своей страны и лично проживают историю героя и его близких", - цитирует пресс-служба Кучушева. Для того, чтобы принять участие в проекте, необходимо пройти регистрацию на сайте до 15 марта.