Парки Москвы к 8 марта подготовят развлекательные мероприятия для всей семьи

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мастер-классы, поздравления от артистов и многие другие сюрпризы подготовили к Международному женскому дню в парках Москвы, принять участие в них можно всей семьей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Увидеть первоцветы, получить поздравление от уличных артистов, сделать памятные снимки и повеселиться всей семьей в Международный женский день приглашают парки Москвы. К 8 Марта они приготовили для посетителей разнообразную праздничную программу. Гостей ждут творческие мастер-классы, концерты, викторины и тематические акции. Для участия в них необходимо предварительно зарегистрироваться на официальных сайтах парков или через портал mos.ru", - говорится в сообщении.

В парке "Митино" 7 марта пройдет бесплатный мастер-класс по зумбе "Спортивная весна". Это фитнес-программа из танцевальных движений под латиноамериканскую музыку и мировые хиты. Их выполнение не требует специальной подготовки: занятие подойдет практически всем, кто хочет весело и активно провести время.

"Еще один приятный сюрприз для поднятия настроения приготовили в восьми парках столицы. 8 марта в них пройдет акция "Вам, любимые". С 11:00 до 14:00 всех посетительниц поздравят с Международным женским днем и подарят тюльпаны в честь праздника. В акции примут участие парк "Сокольники", Измайловский парк, Парк Горького, сад "Эрмитаж", парк искусств "Музеон" музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", а также парк "Кузьминки", - говорится в сообщении.

Свою праздничную акцию подготовил и парк "Северное Тушино". 8 марта с 12:00 до 17:00 у главного входа и на центральной площади парка женщинам будут дарить тюльпаны и красочные открытки.