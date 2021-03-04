Реставрация Дома Мельникова в Кривоарбатском переулке в Москве начнется в 2022 году

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Многоэтапная научная реставрация всемирно известного памятника архитектуры - экспериментального дома-мастерской, построенного архитектором Константином Мельниковым в 1927-1929 годах в Кривоарбатском переулке в Москве, начнется весной 2022 года. Об этом сообщила на пресс-конференции в четверг директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева.

Она напомнила, что ранее было проведено полное обследование здания. Планировалось, что в 2020 году будет подготовлен проект реставрации, но из-за пандемии пришлось сдвинуть сроки. "В этом году мы будем готовить проект реставрации. Это будет сложная, достаточно тяжелая работа, потому что к этому привлекается достаточно большое количество специалистов, это больше всего похоже на консилиум врачей. Мы будем решать, что делать и чего не делать в результате этого консилиума", - сказала Лихачева.

Она уточнила, что проект реставрации планируют утвердить к концу 2021 года. "И весной 2022 года мы планируем начать уже непосредственно работы", - добавила директор музея. Предполагается, что реставрация продлится три года.

В частности, будут сохранены и укреплены авторские межэтажные конструкции-мембраны, отреставрированы оригинальные деревянные рамы 63 шестиугольных окон и гигантского витражного окна, восстановлена первоначальная система воздушного отопления здания, исследованы и сохранены цветовые решения архитектора-авангардиста.

Лихачева сообщила, что проект стал возможным благодаря соглашению о сотрудничестве с девелоперской "Группой ЛСР", ставшей генеральным партнером по реставрации Дома Мельникова. Министр культуры РФ Ольга Любимова надеется, что такое сотрудничество станет примером для других подобных проектов. Она добавила, что Минкультуры России будет внимательно следить за ходом работ.

"Сохранение культурного наследия нашей страны - важнейшая задача, которую решает ведомство. И мы, безусловно, рады, когда к этой работе подключаются профессиональное сообщество, а также представители российского бизнеса. Надеюсь, эта долгожданная инициатива - реставрация всемирно известного Дома Мельникова - станет прекрасным примером для других подобных проектов", - отметила Любимова, чьи слова приводят в пресс-службе Минкультуры.

Дом Мельникова

Архитектор Константин Мельников родился 3 августа (22 июля по старому стилю) 1890 года в Москве. Его дебютом стал авангардный деревянный павильон "Махорка" на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года в Москве (не сохранился). Всемирную известность Мельникову принес в 1925 году проект павильона СССР на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже (не сохранился) и его последующие проекты рабочих клубов и гаражей необычной запоминающейся формы.

Экспериментальный жилой дом-мастерская в Кривоарбатском переулке - одно из ярчайших произведений архитектора, выдающийся памятник архитектуры XX века, имеющий мировое значение. Дом-мастерская является одним из самых известных жилых строений Москвы 1920-х годов. Он отличается новаторскими конструктивными особенностями, уникальной художественной формой. В 2014 году дом получил статус объекта культурного наследия федерального значения.