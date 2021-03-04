Первый дом по реновации с BIM-технологиями в Москве введут в эксплуатацию в 2023 году

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Первый жилой дом с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ) или BIM-технологий (Building Information Modeling) на Судостроительной улице планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил в четверг руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"На юге Москвы в районе Нагатинский Затон по программе реновации реализуется пилотный проект строительства жилого дома с использованием технологий информационного моделирования. Четырехсекционный дом на 110 квартир с одноуровневой подземной парковкой по адресу: Судостроительная, влд. 15 планируется ввести в первом квартале 2023 года", - сообщил Левкин.

По его словам, разработка проектных решений по объекту выполнялась сразу в информационной модели, с последующим автоматизированным выпуском по модели необходимых чертежей и спецификаций. Согласно требованиям задания на проектирование, в проведении эксперимента по созданию информационной модели жилого дома применялось программное обеспечение российского производства. Информационная модель объекта разработана в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми Мосгосэкспертизой, в части архитектурно-планировочных решений, конструктивных разделов и внутренних инженерных систем жилого здания.

Левкин уточнил, что для проекта была развернута совместная работа в единой среде общих данных как проектировщиков, создающих информационную модель по различным разделам с взаимной координацией работ, так и представителей заказчика - Московского фонда реновации жилой застройки. Это позволило на ранних этапах проектирования согласовывать проектные решения, исключить коллизии и ошибки в проекте и снизить количество непроработанных технически решений, которые могут быть выявлены на этапе строительства.

"При рассмотрении экспертами Мосгосэкспертизы проектной документации по объекту одновременно была проведена экспертиза информационной модели, что является значительным прогрессом в отработке на практике всех вопросов, связанных с переходом на цифровые методы строительства. Детальная проработка и соответствие всем нормативам информационной модели и проектных решений подтверждена положительным заключением Мосгосэкспертизы по объекту", - отметил руководитель департамента.

Цифровизация в строительстве

"По поручению мэра Сергея Собянина Москва, как и большинство городов мира, постепенно должна переходить на цифровой формат строительства. На примере новостройки на Судостроительной мы намерены "обкатать" весь технологический цикл от проектирования до ввода жилого объекта в эксплуатацию с использованием BIM", - сказал Левкин.

Он также отметил, что предстоит выполнить глубокий анализ опыта, полученного в ходе эксперимента по применению ТИМ. В первую очередь это касается организации взаимодействия всех структур органов исполнительной власти, участвующих в реализации инвестиционно-строительных проектов, которые строятся за счет средств бюджета.

"Отдельно следует уделить внимание подготовке кадров заказчика и проектных, строительных организаций, обладающих компетенциями в использовании ТИМ. Проектом постановления правительства РФ, который сейчас проходит обсуждение на портале нормативно-правовых актов, планируется закрепить с 1 января 2022 года обязательность применения BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла объектов социального, культурного, спортивного и образовательного назначения, финансируемых за счет бюджета", - пояснил руководитель департамента.

Он отметил, что в Москве к таким объектам относятся более половины детских садов, школ, ФОКов, концертных залов и других новых строящихся объектов. "Ближайшей нашей целью является создание условий для обеспечения готовности строительного комплекса Москвы к переходу на использование ТИМ-технологий", - заключил Левкин.