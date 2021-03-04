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Следователи проводят проверку из-за загрязнения почвы у реки Чермянки заводом "Евробетон"

Окружающей среде причинен ущерб в размере 26,1 млн рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту загрязнения почвы у устья реки Чермянки в Москве заводом "Евробетон". Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, ущерб превышает 26 млн рублей.

Следствие проводит проверку по материалам прокуратуры Северо-Восточного административного округа Москвы и департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. "Прокуратурой и департаментом в ходе своей проверки в ноябре 2020 года установлено, что в процессе производственной деятельности завода "Евробетон" на Чермянской улице, 5, произошло захламление прилегающей к заводу территории и почвы у устья реки Чермянки отходами производства и потребления. По расчетам департамента, окружающей среде причинен ущерб в размере 26,1 млн рублей", - сказал источник.

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