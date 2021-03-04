Праздничные программы в честь Международного женского дня пройдут в павильонах ВДНХ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Образовательный проект "Знание. ВДНХ" приглашает на трехдневную программу, посвященную Международному женскому дню. В праздничные выходные - 6, 7 и 8 марта - гостям Главной выставки страны расскажут о знаменитых женщинах, которые внесли вклад в науку, искусство и музыку, сообщила в четверг пресс-служба ВДНХ.

"Программа "Знание. ВДНХ" к 8 Марта приглашает на трехдневную программу, посвященную Международному женскому дню. Лекция "Погружение в невесомость" о первом в мире эксперименте по имитации невесомости при участии женщин-испытателей пройдет в центре "Космонавтика и авиация" 6 марта в 12:00. В 14:00 в центре славянской письменности "Слово" состоится лекция-концерт "Древнерусские амазонки и другие героини древнерусских сказаний". В 15:00 в павильоне "Рабочий и колхозница" начнется лекция из нового цикла "Не только музы..." о знаменитых женщинах-художниках", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 7 марта, в 12:00 детей и их родителей приглашают в павильон "Рабочий и колхозница" на теневой спектакль "Дюймовочка". Представление пройдет под старинную и современную классическую музыку. В 15:00 состоится лекция "Женщины в русском Средневековье". Вместе с основателем центра исследований древнерусской культуры "Зело" Николаем Буцких участники поговорят о месте женщины в древнерусской книжности. В это же время в центре "Космонавтика и авиация" стартует лекция "Жизнь в космосе: Луна, Венера, Марс и далее".

Также 8 марта в 16:00 в центре "Космонавтика и авиация" начнется документальный фильм "Женский космос" телестудии Роскосмоса. Зрители узнают истории семи представительниц прекрасного пола - четырех россиянок и трех американок, связавших свою жизнь с изучением неземных просторов. Показ пройдет в лектории "Кулибин Про". А в 19:00 одни из лучших исполнителей французской песни Татьяна Колосова и оркестр "Бельвиль" приглашают на музыкальный сторителлинг-спектакль "Виват, Пиаф!".

Участие во всех событиях проекта "Знание. ВДНХ" бесплатное, по предварительной регистрации.