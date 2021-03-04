Более 500 тыс. человек за год приняли участие в проектах офиса "Молодежь Москвы"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Проектному офису "Молодежь Москвы" исполнился год, за это время в молодежных проектах приняли участие более полумиллиона человек. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Проектный офис "Молодежь Москвы" работает в столице уже год. За это время запустили семь самостоятельных проектов, которые объединяют более 500 тыс. человек. Это "Московский диалог", "На районе", "Зачетная Москва", "ВРаботе", "Дебаттл", "Студенческая лига Stand Up" и "КиберМосква", - говорится в публикации.

Отмечается, что проекты посвящены темам общения, саморазвития, творческой самореализации, неформального образования, спорта и трудоустройства. Помимо этого, "Молодежь Москвы" активно поддерживает городские молодежные сообщества и НКО, а также организует крупные мероприятия и акции.

"Молодежь Москвы" не только объединяет самые интересные молодежные проекты города, но и постоянно создает новые. Главной особенностью офиса являются его сотрудники - молодые люди, которые знают, что сейчас в тренде. Они создают проекты и мероприятия для своих сверстников, именно поэтому активности офиса всегда пользуются популярностью", - отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова, чьи слова приводятся в публикации.

Сам себе организатор

За год проектный офис "Молодежь Москвы" провел более тысячи мероприятий различного масштаба в офлайн- и онлайн-форматах. Среди них День молодежи, молодежная лаборатория в Парке Горького, онлайн-марафон "Ты в Москве". Кроме того, впервые в онлайн-режиме прошло празднование Дня студента.

"Проектным офисом ведется постоянная работа по поддержке молодежных НКО в разных направлениях: патриотическом, правозащитном, воспитательном и других, а активисты регулярно принимают участие в организации акций и крупных событий города", - рассказал руководитель проектного офиса "Молодежь Москвы" Антон Белокопытов, чьи слова приводятся в публикации.

Как уточняется на сайте, участники образовательного проекта "Московский диалог" могут улучшить свои soft-skills-навыки, проект "ВРаботе" помогает найти работу или стажировку молодым специалистам, а "КиберМосква" обучает информационной безопасности. Для активистов андеграунда, уличных субкультур и спорта предусмотрен проект "На районе". Юмористы и молодые комики могут найти себя с помощью "Студенческой лиги Stand Up", а проект "Дебаттл" создан для того, чтобы молодые люди могли улучшить свои ораторские навыки и получить опыт реальных дебатов на самые разные темы.

"Чтобы ребятам было удобнее следить за свежими городскими новостями и всегда быть в курсе молодежных мероприятий, проектный офис развивает собственное мобильное приложение "Зачетная Москва". В нем также можно проходить интересные тесты по трендам и высказывать мнение по актуальным вопросам", - говорится в сообщении.