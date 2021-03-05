Работы Пикассо, Шагала и Церетели покажут на выставке в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Выставка избранных работ Пабло Пикассо, Марка Шагала и Зураба Церетели, получившая название "Париж для своих", открывается в московской галерее Altmans Gallery в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба галереи.

Выставочный проект приурочен к пятилетию галереи. Организаторы выставки говорят, что выбрали Париж как заглавную тему, так как этот город сыграл ключевую роль в биографиях этих трех художников.

"Именно здесь сложился и расцвел блестящий талант Пабло Пикассо, еще в начале прошедшего столетия предопределившего и задавшего направления художественных поисков следующих поколений. Что характерно и немаловажно, самое представительное собрание его работ хранится именно в местном Музее Пабло Пикассо", - пояснили в пресс-службе.

Большую роль сыграл Париж и в жизни Марка Шагала, для художника этот город стал вторым домом. В своих мемуарах он нередко сопоставлял образ столицы Франции с родным Витебском.

"Не менее значимую роль это место - настоящая Мекка для художников и писателей, поэтов и артистов - сыграло в биографии Зураба Церетели. На протяжении двадцати лет он работает здесь в своей мастерской, продолжая и развивая те мощные пластические традиции, которые были заложены его влиятельными предшественниками", - добавили в галерее.

Куратором выставки выступил исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели. Проект проводится при поддержке Российской академии художеств (РАХ) и ММОМА.