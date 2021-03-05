В Москве городские учреждения с 6 по 8 марта будут работать по особому графику

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Центры госуслуг, ЗАГСы, поликлиники и социальные учреждения Москвы будут работать с 6 по 8 марта в особом режиме. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"С 6 по 8 марта городские учреждения перейдут на особый график работы. <...> Взрослые поликлиники 6-8 марта работают по особому графику. 6 марта посетителей будут принимать с 09:00 до 18:00, а 7 и 8 марта - с 09:00 до 16:00. Все выходные медпомощь на дому оказывается с 08:00 до 20:00, вызовы принимают до 19:30", - говорится в сообщении.

Травмпункты в праздники будут работать по графику медицинской организации либо круглосуточно. Пациентам с COVID-19 продолжат оказывать помощь так же, как и в обычные дни. Пункты вакцинации 6-8 марта работают с 08:00 до 20:00.

Отделы ЗАГС и большинство дворцов бракосочетания с 7 по 9 марта будут закрыты. В субботу, 6 марта, эти учреждения работают по графику обычного дня - с 09:00 до 18:00. Особый режим предусмотрен для дворцов бракосочетания № 1 и 3 - обычно они открыты каждый день. 7 марта они будут работать до 17:00. 8 марта - выходной день. Читальные залы Главархива будут закрыты 8 марта.

"В воскресенье, 7 марта, центры госуслуг работают по обычному графику. Районные офисы будут открыты с 08:00 до 20:00, а флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00. 8 марта - выходной день", - добавляется в сообщении.

Социальные учреждения с 6 по 8 марта работать не будут. Однако некоторые услуги в эти дни продолжат оказывать.