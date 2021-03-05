В Москве доля записавшихся онлайн к врачу в поликлинике выросла до 71% в 2020 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Жители Москвы записались к врачам поликлиник онлайн уже более 300 млн раз с 2012 года, когда был внедрен сервис. Доля таких горожан выросла до 71% в 2020 году, сервис является одним из самых востребованных на mos.ru, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства столицы.

По словам замглавы департамента информационных технологий по цифровизации комплекса социального развития Москвы Владимира Макарова, сервис записи на прием к врачу - это важнейшая часть единой цифровой платформы московского здравоохранения, которая помогает систематизировать процесс посещения медорганизаций. Макаров отметил, что этот сервис упрощает работу администраторов и врачей и обеспечивает пациентам удобную запись на прием с любого устройства и в любое время. "Онлайн-запись сейчас пользуется у москвичей большой популярностью - количество записей к врачам поликлиник через интернет перешагнуло рубеж в 300 млн", - сказал он. Доля горожан, предпочитающих удаленно назначать прием, постоянно растет, сообщил Макаров. Так, в 2013 году было 7% таких пациентов, а в 2020 году - уже свыше 71%.

Уточняется, что по количеству записей на прием лидирует мобильное приложение "ЕМИАС.инфо" - 23% от общего количества записей.

Председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук отметила, что онлайн-запись к врачу - один из наиболее востребованных сейчас сервисов на mos.ru. В среднем каждый месяц москвичи обращаются к нему 650 тыс. раз. Сервис дает возможность не только записаться к врачу, но и отменить или перенести запись, а также позволяет записать к врачу ребенка или одновременно нескольких детей в удобное время.

Запись к врачу в поликлинике - самый первый, базовый сервис ЕМИАС, который был внедрен в 2012 году. Изначально москвичи могли записаться на прием к врачу через регистратуру, инфоматы и единый кол-центр. Затем в 2012 году появилась первая возможность онлайн-записи через портал mos.ru.