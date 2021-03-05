Останкинскую башню окрасят в розовый цвет 7 и 8 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российские телебашни включат праздничную подсветку в честь Международного женского дня. На медиафасаде Останкинской башни 7-8 марта будут демонстрироваться праздничные открытки, а сама телебашня будет окрашена в розовый цвет. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"С 00:00 7 марта и до 23:59 8 марта медиафасад Останкинской телебашни украсит видеооткрытка по случаю Международного женского дня. На ней попеременно будут демонстрироваться изображения цветов, надписи "8 Марта", "Международный женский день" и "Вам, любимые!". Так телебашня поддержит всероссийскую акцию, посвященную празднику", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что сама Останкинская башня будет подсвечиваться розовым цветом. "Башня ежегодно поздравляет прекрасную половину человечества и тем самым создает весеннее настроение жителям и гостям города", - отметили в РТРС.

Праздничную подсветку на телебашнях 8 Марта включат филиалы РТРС в Челябинске, Воронеже, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Перми, Пензе, Екатеринбурге, Грозном и других городах.

"Акция "Вам, любимые!" проходит по всей России. В ней задействованы самые известные площадки Москвы, такие как ВДНХ и Парк Горького, а также многочисленные места отдыха и досуга в других регионах", - пояснили в пресс-службе.