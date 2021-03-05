Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Загруженность дорог Москвы днем в пятницу перед тремя выходными днями достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт следует медленнее обычного на фоне снегопада.

По данным на 16:19 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, местами на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на большинстве набережных, на улицах Тверская, Красная Пресня, Петровка, Новый Арбат, Пречистенка, Долгоруковская, Менделеевская и др., на Кутузовском проспекте, а также по всему периметру МКАД. На вылетных магистралях заторы, преимущественно по направлению в область.