Москвичей попросили отложить поездки на личном транспорте в предпраздничную в пятницу

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Движение транспорта в Москве сильно осложнено в преддверии длинных праздничных выходных. ЦОДД просит отложить поездки на внепиковое время.

"Традиционно в преддверии 8 марта и длинных праздничных выходных в Москве увеличивается количество поездок по городу. Горожане ездят за подарками и поздравляют друг друга. Целый день в городе плотный трафик, сейчас девять баллов", - сообщили ТАСС в пресс-службе ЦОДД.

ЦОДД настоятельно рекомендует горожанам использовать городской транспорт или отложить поездки на внепиковое время.

"Крайний рабочий день перед длинными выходными, ранний час-пик, большое количество автомобилей в центре города у крупных торговых центров - все это повлияло на текущую загруженность дорог. Кроме того, вчера в городе передвигалось на 9% автомобилей больше, прибавилось 250 тыс. машин, по сравнению с прошлым четвергом", - отметили в пресс-службе.