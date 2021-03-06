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Мороз до четырех градусов, снег и гололедица ожидаются в Москве 6 марта

Скорость ветра не будет превышать 10 м/с

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от четырех до двух градусов мороза, ночью похолодает до девяти градусов.

В Подмосковье температура днем опустится до шести градусов мороза, ночью - до 12 градусов.

Северо-западный и западный ветер не превысит в субботу 10 м/с. В ночь на воскресенье ветер сменит направление на юго-западное и составит 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 20 м/с.

Кроме того, в ночные часы в столичном регионе возможны снежные заносы и метель. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра и метели сохранится в Москве и Подмосковье до 21:00 мск воскресенья.

Атмосферное давление в регионе составит 748 мм ртутного столба.

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