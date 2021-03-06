Новый маршрут по Москве появился к 8 Марта в туристическом сервисе Russpass

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Туристический сервис Russpass предлагает совершить праздничную прогулку по Москве в честь Международного женского дня, а также принять участие в онлайн-квизе. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра Москвы.

"К Международному женскому дню цифровой туристический сервис Russpass для представительниц прекрасного пола подготовил маршрут по столице под названием "Городские девчонки". Благодаря ему можно разнообразить свой досуг в выходные дни", - говорится в сообщении.

Маршрут включает в себя посещение "Парка ремесел" на ВДНХ, ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", парка "Зарядье" и другие места. Кроме этого, в онлайн-журнале Russpass можно пройти специальный квиз. Участникам предстоит определить, кому из известных женщин, среди которых Одри Хепберн, Йоко Оно и Коко Шанель, принадлежат те или иные высказывания, а также отгадать авторов цитат о путешествиях.

Помимо этого, на Russpass опубликовали идеи для отдыха в Республике Крым. В подборке "8 Марта в Крыму: путешествие по полуострову влюбленных" можно узнать о достопримечательностях, познакомяться с историей происхождения городов, связанных с женскими судьбами.

Russpass - цифровой туристический сервис, который помогает спланировать индивидуальный маршрут путешествия по Москве и другим городам России. Здесь можно купить билеты на самолет, поезд, различные экскурсии, в музеи и театры, а также узнать об интересных местах и полезных услугах. Пользователям доступно более 1,2 тыс. предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты.