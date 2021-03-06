Свыше 2 тыс. человек приняли участие в городском форуме кадетского образования в Москве

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек приняли участие в ежегодного форуме кадетского образования "Честь имею служить Отчизне!" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В Москве прошел VII городской форум кадетского образования "Честь имею служить Отчизне!". Мероприятие традиционно проводится Московским центром "Патриот.Спорт". В этом году форум впервые состоялся на открытом катке "Южный полюс" спортивного комплекса "Лужники", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что форум - это первое масштабное событие в жизни юных кадет-семиклассников и первое массовое мероприятие для школьников на открытом воздухе в этом году. Он начался с торжественной церемонии награждения кадет за особые успехи в учебе, спорте и профессиональной подготовке.

"В форуме приняли участие более двух тыс. человек. В числе почетных гостей на трибунах были герои Отечества, офицеры, депутаты Московской городской думы, директора столичных школ, представители Московского городского совета ветеранов и других общественных организаций", - рассказал собеседник агентства.

Кадетский форум "Честь имею служить Отчизне" проходит в рамках проекта "Кадетский класс в московской школе", оператором которого является Московский центр "Патриот.Спорт". Проект стартовал в 2014 году. Сейчас в столичных школах обучаются 25 тыс. кадет, а участниками проекта стали уже 249 образовательных организаций города.

Помимо общеобразовательных предметов, кадеты изучают специальные дисциплины: "Основы навигации", "Дипломатический этикет", "Защита населения и объектов от ЧС" и т. д. Занятия для них проводят представители профильных министерств и ведомств.