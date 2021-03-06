Строительство участка метро БКЛ от "Савеловской" до "Нижегородской" завершено на 65%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Строительство Северо-Восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Савеловской" до "Нижегородской" выполнено практически на 65%. Участок планируется вести в эксплуатацию в 2022 году, он включает в себя станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Я бы оценил [готовность участка] где-то 60-65%. До осени примерно будем вести проходку и подземные работы, которые являются самыми тяжелыми на этом участке. Дальше пойдет стандартное оснащение, сложность которого уже будь заключаться в том, что материалы и технику придется подавать по вертикальным стволам, которую мы специально создали для выполнения работ, либо по близлежащим рельсовым путям", - сказал Бочкарев, отвечая на вопрос ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе столичного стройкомплекса, в активной фазе строительства на данном участке находятся три станции: "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща". Здесь возводятся станции как мелкого, так и глубокого заложения, с которых можно будет сделать пересадку на Калужско-Рижскую, Люблинско-Дмитровскую и Сокольническую, Арбатско-Покровскую и Калининско-Солнцевскую линии метрополитена.

Бочкарев подчеркнул, что станции глубокого заложения являются самыми сложными в организации работ и обеспечении производственного процесса, из-за этого сроки их строительства достаточно делительные. "Тем не менее, мы их сократили практически в два раза", - сказал заммэра.

Эскалатор на 130 м

"На станции "Марьина Роща" завершены работы по устройству вертикального рабочего ствола, основных конструкций наклонного хода, устройство монолитных конструкций и черновая отделка помещений вестибюля. Начались работы по монтажу оборудования и инженерных систем в помещении вестибюля, монтируется силовое оборудование на тягово-понизительной подстанции и вентиляционное оборудование на вестибюле станции. Кроме этого, ведутся работы по сооружению будущей пересадки на одноименную станцию салатовой линии", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что общая готовность данной станции составляет 64%. "Марьина Роща" - самая глубокая на Большой кольцевой линии, на ней длина самого протяженного эскалатора составит 130 мв.

"На "Рижской" ведутся работы по сооружению горным способом подходных основных выработок, работы по гидроизоляции наклонного хода, работы по переборке пилот-тоннелей в зоне станционного комплекса. После завершения этих работ начнется устройства монолита платформы станции. Почти на 80% выполнены работы по сооружению вестибюля станции. Общая готовность станции - 60%", - добавили в Стройкомплексе.

Кроме того, на станции "Сокольники" полностью выполнены монолитные работы выполнены по устройству платформы, монолитные работы в зоне вестибюлей готовы на 85%, выполнена отделка полов на платформе. Также завершен монтаж двух эскалаторов. Готовность станции - 53%.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД. Уже введено десять станций БКЛ, 31 декабря 2020 года открылась станция "Электрозаводская" ("Рубцовская").