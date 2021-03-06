Около 5 млн тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 Марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Столичные теплицы к Международному женскому дню вырастили около 5 млн тюльпанов. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"К Международному женскому дню в городских теплицах вырастили около 5 млн тюльпанов. Они уже начали поступать в цветочные магазины. В теплицах ГБУ "Озеленение" выращивают сиреневые, желтые, малиновые, красные и белые тюльпаны", - говорится в сообщении.

Луковицы тюльпанов начали высаживать в декабре и январе, чтобы цветы смогли созреть к началу марта.

Кроме этого, на сайте отмечается, что при покупке свежесть тюльпанов можно определить, слегка сжав цветок в ладони, при этом раздастся характерный хруст. Также у свежих растений на листьях присутствует белый налет, вялые кончики лепестков - плохой знак.

"Лучше брать тюльпаны с закрытым бутоном, и даже с неполным окрашиванием. В воде такие цветы быстро раскроются и простоят гораздо дольше. Если бутоны перетянуты резинкой, то, возможно, стоит отказаться от покупки. Обычно так делают при транспортировке цветов из Голландии, чтобы сохранить им товарный вид. Оценить свежесть таких тюльпанов сложно", - добавляется в материале.