{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 9% новых парковочных мест в Москве передадут в пользование жителям столицы

Все адреса, по которым планируется введение платных парковок и мест для резидентов, предварительно обсуждались с муниципальными депутатами, отметил первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Порядка 9% новых парковочных мест Москвы передадут в пользование жителям столицы. Об этом в субботу сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Сергей Андрейкин в эфире телеканала "Москва-24".

"Сейчас порядка 9% из новых парковочных мест будут отданы под места только для резидентов", - сказал он.

Андрейкин добавил, что все адреса, по которым планируется введение платных парковок и мест для резидентов, предварительно обсуждались с муниципальными депутатами. "И все заявки жителей по этим адресам также были учтены", - отметил он.

Ранее в пятницу в Telegram-канале департамента транспорта столицы сообщалось, что стоимость парковки изменится на 193 участках улиц в Москве. В материале поясняется, что на некоторых улицах, таких как 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, стоимость парковки снизится, на других начнет действовать дифференцированный тариф.

Теги
Россия
Вильфанд сообщил, что европейскую часть РФ ожидают метели, снегопады и снежные заносы
Скорость ветра достигнет 20 м/с
Читать полностью