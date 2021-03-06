Около 9% новых парковочных мест в Москве передадут в пользование жителям столицы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Порядка 9% новых парковочных мест Москвы передадут в пользование жителям столицы. Об этом в субботу сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Сергей Андрейкин в эфире телеканала "Москва-24".

"Сейчас порядка 9% из новых парковочных мест будут отданы под места только для резидентов", - сказал он.

Андрейкин добавил, что все адреса, по которым планируется введение платных парковок и мест для резидентов, предварительно обсуждались с муниципальными депутатами. "И все заявки жителей по этим адресам также были учтены", - отметил он.

Ранее в пятницу в Telegram-канале департамента транспорта столицы сообщалось, что стоимость парковки изменится на 193 участках улиц в Москве. В материале поясняется, что на некоторых улицах, таких как 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, стоимость парковки снизится, на других начнет действовать дифференцированный тариф.