Полицейские устроили флешмоб с оркестром и цветами к 8 Марта в метро Москвы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Полицейские накануне Международного женского дня устроили флешмоб с оркестром и букетами цветов в московском метро. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

"О начале акции возвестили звуки духовых музыкальных инструментов в круглом аванзале станции метро "Курская", центр которого украшает оригинальная колонна-цветок. В это время курсанты Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя в парадной форме поднялись на эскалаторе в зал с букетами весенних тюльпанов и поздравили женщин с 8 Марта, пожелав улыбок и хорошего настроения", - сообщили в МВД.

Кроме того, оркестр под управлением дирижера майора внутренней службы Игоря Канурина исполнил несколько известных песен. Пассажиры снимали флешмоб на камеры мобильных телефонов, подпевали и танцевали, отметили в министерстве.