Движение транспорта ограничили из-за возгорания в ангаре на севере Москвы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Движение транспортных средств ограничено в связи с возгоранием в ангаре на улице Зорге на севере Москвы. Как сообщил департамент транспорта столицы, из-за пожара закрыт въезд на улицу со стороны Хорошевского шоссе.

"В связи с возгоранием по адресу улице Зорге, дом 1, закрыт въезд на ул. Зорге со стороны Хорошевского шоссе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного Дептранса в воскресенье.

По данным ГУ МЧС по Москве, возгорание произошло в одном из отсеков реконструируемого ангара. В 18:38 пожар был локализован на площади 100 кв. м.