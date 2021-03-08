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Пандемия COVID-19

В Москве отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых горожан

Также им разблокировали социальные карты для проезда на общественном транспорте

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Домашний режим для пожилых москвичей и горожан из групп риска стал рекомендательным. С понедельника разблокированы социальные карты для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые до этого дня были обязаны оставаться дома.

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Решение об отмене ограничений, введенных с 9 октября 2020 года для защиты пожилых москвичей от риска заболевания коронавирусной инфекцией, принял мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, активность горожан ощутимо растет, и все больше пассажиров пользуются общественным транспортом.

Ранее мэр заявил, что в Москве устойчиво снижается заболеваемость коронавирусом. Собянин также выразил надежду на то, что ограничения в столице будут сниматься и дальше.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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