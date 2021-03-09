Москвичи в рамках акции смогут бесплатно проверить компьютеры

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Жители Москвы смогут бесплатно проверить компьютеры с операционной системой Windows в рамках акции "Диагностика за спасибо" от городского сервиса "Чудо техники". Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"Москвичи смогут бесплатно проверить компьютеры с операционной системой Windows в рамках акции "Диагностика за спасибо", которую проводит городской сервис "Чудо техники". Диагностика проходит онлайн, для получения консультации нужен только доступ в интернет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инженеры расскажут, почему компьютер стал загружаться медленнее, перегреваться, шуметь, из-за чего программы могут работать с ошибками, дадут консультацию по решению этих и других проблем. Оставить заявку можно на сайте проекта или по телефону: +7 (495) 432-11-00. При регистрации можно выбрать удобное время для проведения диагностики. В среднем процесс диагностики занимает до 20 минут.

"В случае выявления вирусов, шпионских программ, медленной работы устройства и других проблем инженеры проекта "Чудо техники" расскажут, что нужно сделать, чтобы их устранить. Заявки на консультации принимаются с 9 по 14 марта, а саму диагностику можно будет пройти с 15 марта до 11 апреля", - приводятся в сообщении слова руководителя онлайн-проекта "Чудо техники" Михаила Давыдова.

"Чудо техники" - городской сервис-регулятор и информационный ресурс для поиска надежных исполнителей по ремонту техники в Москве. Цель проекта - предоставить москвичам возможность безопасно ремонтировать технику в проверенных сервисных центрах, сообщается на официальном сайте мэра.