Всероссийский конкурс "Страна открытий" стартовал в Москве

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Прием заявок на всероссийский конкурс "Страна открытий" 9 марта начался в Москве. Видеоролики будут принимать до 11 апреля, сообщила во вторник председатель комитета по туризму Екатерина Проничева на пресс-конференции в ТАСС.

"Конкурс начинается с сегодняшнего дня. Мы приглашаем к участию молодую активную аудиторию 15-17 лет, пользователей социальных сетей. Мы выбрали такую возрастную группу, так как это основная целевая аудитория, которая чаще всего выкладывает видео в социальные сети, в том числе в ТикТок. Но если нам будут присылать заявки на участие ребята помладше, то мы также рассмотрим их видеоролики", - сказала Проничева.

Она добавила, что заявки на участие принимаются до 11 апреля по 10 номинациям. Чтобы стать участниками, ребятам нужно снять видеоролик продолжительностью не более трех минут, загрузить его на свою страницу на видеоплатформе TikTok и поставить хештеги конкурса #странаоткрытий и #названиегорода. Предполагается, что победителей определят до конца апреля 2021 года.

По словам руководитель Ростуризма Зарины Догузова короткие видео - это востребованный и интересный формат, который позволяет продвигать внутренний туризм и делать путешествия по России более доступными, поэтому ведомство запускает совместные проекты с такими популярными платформами как TikTok. После конкурса благодаря полученным материалам будут формироваться образовательные туристические маршруты. По оценке Ростуризма, в конкурсе примут участие несколько десятков тысяч человек.

"Наличие информации - интересно поданной, креативной, соответствующим образом описанной - это одна из возможностей сделать путешествия доступнее и интереснее. Поэтому мы рассчитываем на то, что все мы, ориентируясь на ролики, которые запишут ребята, будем планировать свои поездки по России", - сказала Догузова.

Проект должен показать глазами молодого поколения, как разнообразен отдых в России, как много в РФ интересных мест, как богата ее культура, история, отметила заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова. Кроме того, проект носит образовательный характер, добавила она.

"Нам прежде всего хотелось, чтобы ребята глазами своих сверстников смогли увидеть свою страну, рассказать о ней так, как они ее видят, как бы они хотели презентовать свой регион", - сказала Чухнова.