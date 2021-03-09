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Общегородской субботник пройдет в Москве 24 апреля

В уборке и благоустройстве города могут принять участие все москвичи

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Традиционный общегородской субботник в Москве состоится 24 апреля. Данное распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Традиционный общегородской субботник запланирован на 24 апреля. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в уборке и благоустройстве города могут принять участие все москвичи. Всем участникам выдадут необходимый инвентарь.

Информация о проведении субботника и пунктах выдачи инвентаря будет опубликована в местных СМИ, на сайтах префектур и районных управ. Для организации и проведения работ в Москве создали городской штаб под руководством заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

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