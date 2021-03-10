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В Москве в этом году благоустроят 30 прудов

Глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков отметил, что перечни водных объектов, подлежащих благоустройству, формируются ежегодно с учетом мнения горожан

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году благоустроят 30 столичных прудов, сообщил в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Планируется привести в порядок 30 прудов, на водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила и проведут работы по созданию водоупорного слоя для постоянного поддержания уровня воды в прудах", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в списке Калитниковский пруд в ЦАО, Гольяновский и Владимирский пруды в ВАО, Капустянский и Медведковский пруды в СВАО.

Заместитель мэра подчеркнул, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды. "Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции", - сказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.

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