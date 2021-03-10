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Около 15 км выделенных полос создадут на дорогах Москвы в 2021 году

В прошлом году выделенки увеличили почти на 30 км, отметили в дептрансе столицы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Около 15 км выделенных полос для городских автобусов, такси и ряда других категорий транспорта организуют в Москве в 2021 году. Об этом сообщил в среду департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своем Telegram-канале.

"За 10 лет в Москве появилось 380 км выделенных полос. Еще около 15 км организуют в этом году. В прошлом году выделенки увеличили почти на 30 км. Они стали работать круглосуточно и без выходных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные полосы позволяют вовремя приезжать городскому транспорту, такси, машинам полиции, скорой и пожарным службам, автобусам коммунальных служб и велосипедам.

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