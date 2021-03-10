Более 300 тыс. владельцев животных ежегодно обращаются в московские ветеринарные клиники

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ежегодно в государственные ветеринарные клиники Москвы обращается более 330 тыс. владельцев домашних животных. Об этом в среду сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы.

"10 марта исполняется 88 лет со дня основания государственной ветеринарной службы города Москвы. За годы работы расширился спектр предоставляемых услуг. Ежегодно в государственные ветеринарные клиники Москвы обращается более 330 тыс. владельцев животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние 10 лет сеть городских ветеринарных клиник расширилась в 1,5 раза. В настоящий момент в столице работают 26 ветеринарных учреждений, расположенных во всех административных округах, которые предоставляют до 129 лечебно-диагностических и ветеринарных услуг.

"Усилиями многих поколений строилась и развивалась ветеринарная служба столицы. За прошедшие годы сформировалась эффективная городская структура, способная решать актуальные задачи по обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия мегаполиса", - добавил председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме этого, в Москве работает служба неотложной ветеринарной помощи на дому. В распоряжении специалистов находятся 11 спецмашин, оснащенных современным портативным диагностическим и лабораторным оборудованием.

Владельцы домашних животных с декабря 2018 года могут записать питомца на прием к ветеринару через портал mos.ru. Также в 2020 году заработали новые сервисы. Так, появился функционал информирования о плановой вакцинации питомцев от бешенства и был запущен сервис по поиску пропавших и найденных животных.