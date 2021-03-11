В Москве центр занятости "Моя карьера" подготовил 100 мероприятий для помощи студентам

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Эксперты в Москве для помощи в адаптации студентов на современном рынке труда примут участие в 100 мероприятиях центра занятости "Моя карьера". Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Сегодня Москва создает множество возможностей, которые помогают молодежи реализоваться в профессии после получения образования и начать карьеру. Столичный департамент труда и соцзащиты поддерживает выпускников вузов, предлагая не только свои программы стажировок, но и специальные условия в центрах занятости. Для помощи в адаптации студентов на современном рынке труда специалисты центра занятости "Моя карьера" по программе поддержки молодежи проведут в этом году 100 выездных встреч и мероприятий со студентами и выпускниками столичных вузов и колледжей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В прошлом году для начинающих и будущих специалистов провели 45 мероприятий. В них приняли участие около тысячи человек. В этом году центр "Моя карьера" проведет встречи в нескольких учебных заведениях: Государственном университете управления, Московском педагогическом государственном университете, Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС", Российском государственном университете имени А. Н. Косыгина, Московском социально-педагогическом институте.

Остальные вузы, заинтересованные в проведении подобных мероприятий, могут обратиться по телефону: +7 (495) 870-44-44 или в сам центр "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

"Помимо этого, для студентов и выпускников центр занятости запускает программу "Код карьеры". Ее участники в течение двух недель научатся проходить собеседования, объективно оценивать себя и свои возможности при поиске работы. Эксперты центра помогут составить резюме, расскажут о правилах поведения на первой деловой встрече, а также помогут с выбором профессии, учитывая специальность соискателя", - добавляется в материале.

За год планируют провести около десяти таких интенсивов. Программу презентуют 16 марта. Центр занятости "Моя карьера" помогает молодым специалистам на всех этапах трудоустройства: от подбора вакансии до завершения испытательного срока. Эксперты разработали для них специальные программы: выездные и онлайн-встречи, ярмарки вакансий для молодежи, индивидуальные и групповые консультации, профориентационные встречи.