В Москве приступили к разведке паводковой обстановки с вертолетов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к облету территорий для мониторинга паводковой обстановки и выявления возможных зон подтопления, сообщила в четверг пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"Разведка с воздуха проводится дежурными экипажами ежедневно на территории ТиНАО, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов. Для обследования используются многофункциональные вертолеты Ка-32А, при необходимости будут задействованы и другие типы воздушных судов", - приводятся в сообщении слова Бирюкова.

Заммэра подчеркнул, что разведка с воздуха - это важная профилактическая мера. Она позволяет своевременно выявить зоны риска, связанные с весенним паводком, и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

"При обнаружении угроз подтопления пилоты МАЦ будут незамедлительно докладывать информацию на пульт оперативных служб, после чего на место оперативно прибудут городские службы. Перед началом мероприятий по разведке паводковой обстановки с летным составом МАЦ были проведены дополнительные занятия", - добавил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время на балансе МАЦ находятся 11 воздушных судов, включая пять пожарных (четыре Ка-32А и один Ми-26Т), пять санитарных (ВК117С-2) и один Bell-29 для мониторинга обстановки.