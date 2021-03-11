Масленичные представления и лекция-концерт пройдут на ВДНХ 13 и 14 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Концерт, представление и перформансы в честь праздника Масленицы пройдут 13 и 14 марта в павильонах ВДНХ в Москве. Для гостей выставки организованы тематические мастер-классы, перформансы, ярмарочные представления, сообщила в четверг пресс-служба ВДНХ.

"Для посетителей ВДНХ организаторы подготовили тематические мастер-классы, перформансы, ярмарочные представления. Так, в Центре славянской письменности "Слово" 13 марта в 14:00 начнется бесплатная лекция-концерт "Масленичные песни и обряды". 14 марта в 14:00 в историческом парке "Россия - моя история" состоится ярмарочное представление "Петрушка на ярманке". Главным героем станет традиционный перчаточный Петрушка. А 13 и 14 марта на "Робостанции" всем маленьким любителям роботов подарят брелок-солнышко, напечатанный на 3D-принтере", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в выходные дни на "Городской ферме" гостей ждут угощение блинами, лубочные игры в исторических костюмах, чай из самовара, изготовление куколок-оберегов, познавательная экскурсия и масленичные забавы, а кульминацией программы должно стать сжигание чучела Масленицы. Программу мастер-классов приготовили и резиденты Парка ремесел. С 11 по 14 марта в Мастерской и Школе стекла будут представлены мастер-классы по техникам: мозаика из смальты и витражного стекла, лэмпворк (работа с горячим стеклом и открытым огнем), фьюзинг и витраж.

"Масленичная ярмарка на площадке перед павильоном №57 продолжит работу до 14 марта включительно. Ежедневно с 12:00 до 21:00 гости смогут попробовать различные виды блинов. Традиционные русские - сытные и сладкие - приготовят повара "Блинного буфета", "WoW блин!", "Деревеньки" и "Калдис", а ВОТБЛИН предложит экзотические блины с морепродуктами: гребешком и креветкой", - отмечается в сообщении.

Мастер-классы и экскурсии

Специальная программа от Детского центра МЧС - старорусские игры, задания на ловкость и смекалку- состоится 14 марта с 12:00 на территории "Городской фермы". А 13 и 14 марта в 14:00 Музей кукол приглашает посетителей на тематическую экскурсию "От Пасхи до маскарада" о праздниках и церемониях русских правителей. Участники узнают, откуда произошли дружинные пиры с круговыми чашами, как царь Алексей Михайлович раздавал своим подданным 37 тыс. пасхальных яиц, зачем на балах императрицы Елизаветы Петровны мужчины переодевались в женское платье, а женщины - в мужское. Участие бесплатное, вход в музей по билетам.

Более подробную информацию о проходящих праздничных мероприятиях можно найти на сайте выставки.