В Москве появятся четыре новых спортивных комплекса в течение шести лет

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Инвесторы получили в аренду на шесть лет в Москве земли для строительства четырех спортивных комплексов, общая площадь объектов составит 85 тыс. кв. м. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В прошлом году в рамках масштабных инвестиционных проектов город выделил инвесторам землю для строительства четырех крупных спортивных комплексов, их общая площадь составит 85 тыс. кв. м. В рамках одного из проектов будет создан первый в России серфинг-парк", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года, за это время для создания современной спортивной инфраструктуры в столице было одобрено 11 проектов. В результате на территории площадью более 15 га появятся спортивные объекты площадью около 148 тыс. кв. м. Из четырех участков, решения по которым были приняты в 2020 году, три расположены на территории Мневниковской поймы, еще один - в Таганском районе.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в Мневниках на 2,5 га земли планируется возвести многофункциональный ледовый дворец площадью 25 тысяч квадратных метров для сборной команды России по керлингу. Площадка сможет принимать международные соревнования по этому виду спорта. Также на территории 3,6 га возведут серфинг-парк "Волна" площадью 30 тыс. кв. м. Его планируется оснастить уникальной системой генерации волн, обустроить песчаный пляж, SPA-комплекс, зал для занятий кроссфитом и другие помещения.

"Еще 2 га земли в Хорошево-Мневниках город выделил для строительства ледового дворца, в котором смогут заниматься фигуристы. Площадь объекта составит 29 тыс. кв. м. Помимо этого, в Таганском районе город выделил 0,1 га земли для строительства детского крыто-открытого спортивного комплекса. Объект площадью 560 кв. м возведет старейшая частная школа в Москве - "Содружество", - сказал он.

Масштабные инвестиционные проекты (МаИП) - это особый статус. Для строительства таких объектов город предоставляет земельные участки в аренду без проведения торгов сроком на шесть лет. Первоначально стоимость аренды земельных участков определялась независимым оценщиком. В августе 2019 года и в ноябре 2020 года были внесены изменения в постановление правительства Москвы №273-ПП "О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве", благодаря которым предприниматели могут сами посчитать арендную плату. Она определяется исходя из кадастровой стоимости участка, зависит от плотности застройки, функционального назначения размещаемого объекта и географического расположения.