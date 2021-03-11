В столичном районе Строгино открыли новое здание клуба "Современник"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новое здание клуба "Современник" в районе Строгино на улице Маршала Катукова. В здании есть концертный зал на 510 мест.

"К сожалению, не во всех районах у нас есть такие центры, мы потихоньку их формируем. Сейчас что сделали - мы порядка 10 старых ДК (домов культуры - прим. ТАСС) реконструировали, кинотеатры тоже старые реконструируем. Вместо "Таджикистана" [кинотеатра] появился "Современник". То, что можно было отдать инвесторам, мы вот отдали около 30 кинотеатров, там на их месте вместо старых убитых кинотеатров появляются первоклассные центры с хорошими залами, кинопоказом с общественной жизнью. Практически в половине районов Москвы уже неплохие общественные и культурные центры",- сказал Собянин журналистам.

В ходе осмотра художественный руководитель ГБУК Москвы "Клуб "Современник" Егор Дружинин спросил у мэра, есть ли возможность переименовать центр в "Строгино", чтобы не было ассоциаций с известным столичным театром. Мэр ответил, что это должны решать жители.

"Если жители проголосуют, то будет "Строгино". Проблем с этим нет, у нас есть "Активный гражданин", запустим голосование, как решат, так и будет. "Строгино" - это лучше, чем "Современник", честно говоря", - сказал Собянин.

Он отметил, что вокруг этого центра постепенно развивается и среда, появляются общественные пространства. "Помимо Дома культуры вокруг тоже должна формироваться среда: те же районные ярмарки, парковые территории, набережная. Здесь вокруг было сделано и благоустройство Строгинской поймы, и еще одна пойма Москвы тоже в благоустройстве, бульвары, улицы, дворы комплексно благоустроены", - сказал Собянин.

Мэр также добавил, что в будущем здесь появится новая ветка метро - Рублево-Архангельская. "Метро еще будет не скоро, но уже ведется работа по документации и проектированию, так что, действительно, такая ветка планируется. Я думаю, что улучшит ситуацию в Строгино с доступностью метро, это такая хорошая будет история", - сказал Собянин.

О деятельности клуба

С учетом мнения местных жителей одним из главных направлений деятельности клуба "Современник" станет современная хореография. Для занятий танцем в здании есть два хореографических зала, оборудованные станками, специальным напольным покрытием и зеркалами. При необходимости эти помещения можно трансформировать в один большой бальный зал. По инициативе Дружинина в нем будет реализован уникальный проект "Школа исполнительского мастерства". Основной идеей проекта является попытка объединить отдельные тематические студии и кружки в единую систему подготовки к профессиональной работе на сцене.

Помимо хореографии и артистической подготовки клуб "Современник" будет предлагать жителям Строгино другие возможности для творчества и досуга. В компьютерном классе будут работать студии робототехники, программирования, web-дизайна и моделирования. Два музыкальных класса предназначены для проведения музыкальных вечеров и камерных концертов, а также занятий по вокалу и игре на различных инструментах. Для малышей планируется открыть студию раннего развития.

Будут также работать студии живописи и графики, декоративно-прикладного искусства и иностранного языка с обучением английскому, испанскому и ряду восточных языков. В поделочной мастерской есть все необходимое для проведения занятий по гончарному делу, резьбе по дереву и керамике. А в лектории - специальное оборудование для проведения семинаров, встреч и мастер-классов. В библиотеке с читальным залом на 30 мест будет организована зона коворкинга, в которой все желающие смогут поработать или подготовиться к занятиям в уютной и спокойной атмосфере.

С учетом мнения жителей Строгино в планах - открыть студию эстрадного вокала, организовать фольклорный ансамбль и камерный хор, а также проводить занятия по шахматам, сторителлингу (искусству рассказывать истории), скорочтению и коррекции почерка (каллиграфии). В клубе есть концертный зал на 510 мест, оснащенный профессиональным акустическим, световым и видеопроекционным оборудованием и просторными гримерными для артистов.

Клуб "Современник" был основан в 1989 году и в настоящее время работает по 10 адресам в районах Строгино и Щукино, большинство из которых представляют собой небольшие помещения на первых этажах жилых домов.