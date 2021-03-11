Обогреватель и сноуборд забыли пассажиры в московских электричках в январе и феврале

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сноуборд, обогреватель и электробритву забыли пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в поездах с начала года. В январе и феврале в электропоездах оставили более 50 пакетов и сумок, сообщили ТАСС в пресс-службе компании в четверг.

"Среди утерянных вещей оказались необычные предметы. В одном из пакетов были электробритва и средства для ухода за бородой, которые пассажиру подарили коллеги. Мужчина сразу же отправился на конечную станцию следующим поездом, где ему снова вручили подарок", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в первое воскресенье февраля в электропоезде были найдены сноуборд и шлем для катания. В другой день в одной из коробок был обнаружен новый обогреватель.

"Чаще всего пассажиры забывают кошельки, документы, зонты и головные уборы. В случае обнаружения бесхозных вещей работники подразделения транспортной безопасности информируют локомотивную бригаду, оцепляют место, а затем вызывают сотрудников транспортной полиции, которые забирают оставленные предметы", - добавили в пресс-службе.

ЦППК просит пассажиров быть внимательнее к своим вещам, в случае их утери обращаться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда.