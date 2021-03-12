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Московских водителей предупредили о гололедице на дорогах в выходные

По возможности автомобилистов попросили пользоваться городским транспортом

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Водителей предупредили о гололедице на московских дорогах 13-14 марта. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"В выходные прогнозируется выпадение снега и местами метель. Это значит, нас ждет гололедица, накаты, налипание снега и снижение видимости, которые могут заметно ухудшить дорожную ситуацию. Чтобы непогода не привела к происшествиям, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на гаджеты", - сказали в пресс-службе.

По возможности водителей просят пользоваться городским транспортом и планировать поездки заранее.

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