Собянин: новые контракты на закупку лекарств в Москве снизят их стоимость на 20%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Новые офсетные контракты на закупку лекарств в Москве позволили снизить стоимость медикаментов на 20%. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Сегодня заключены четыре контракта, и они позволили примерно снизить на 20% стоимость лекарств, которые мы закупаем. Это большая часть лекарств, например, онкологических групп", - сказал он.

Собянин также рассказал о строительстве новых заводов по производству лекарств в Москве. "У нас строится несколько заводов одновременно по производству лекарственных препаратов, которые не производились вообще в России или производились в недостаточном количестве", - сказал мэр.

Ранее в своем личном блоге Сергей Собянин сообщил о заключении пяти офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания. Инвесторы вложат 12,9 млрд рублей в создание новых производств.